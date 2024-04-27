Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve oy verme işlemi 15.00'te sona eren seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısında Şekip Mosturoğlu 1177 oy alarak yeni divan kurulu başkanı oldu. Sevil Becan 265 oy alırken, Nihat Tokat ise 87 oyda kaldı.

Şekip Mosturoğlu, kürsüye çıkmadan önce tebrikleri kabul ederken seçimi kazanmasının ardından konuşan Mosturoğlu, "Oy kullanan tüm Yüksek Divan Kurulu üyelerime şükranlarımı sunuyorum. Bizi seçtiler. Diğer başkan adaylarını tebrik ediyorum. Yüksek Divan Kurulu başkanımıza teşekkür ediyorum; çok titiz bir toplantı yaptı. Bu sürece başladığımda seçim sonucunun 3 Temmuz zaferimizin taçlanması olarak kabul edileceği olarak düşünüyordum. 3 Temmuz zaferimiz burada taçlanmıştır. 3 Temmuz ruhu yaşamaktadır, hiç kimse bu mücadeleden vazgeçmemiştir. Sarı-lacivert burada durmaktadır, bu duvar durduğu sürece Fenerbahçe her zaman payidar kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Şekip Mosturoğlu konuşmasının ardından başkan adayları Sevil Becan ve Nihat Tokat ile birlikte el ele poz verdi.

Aziz Yıldırım'ın da uzun süre sonra oy kullanmaya geldiği genel kurulun ardından Yüksek Divan'da görev dağılımı şu şekilde oldu:

Şekip Mosturoğlu (Başkan),

Hakkı Kurtuluş (Başkan Vekili),

Levent Hataylı (Sekreter),

Elizabet Uğurlu

Çağlar Özdemir (Sayman).

" Fenerbahçe'nin iftihar edeceği bir günü daha tamamlıyoruz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına seçilen Şekip Mosturoğlu'nu tebrik etti ve sarı-lacivertli camianın birlik içinde olması gerektiğine işaret ederk "Bir ve beraber olduğumuzda, tek yumruk olduğumuzda yıkamayacağımız duvar yoktur, bizi de kimse yıkamaz" dedi.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından Başkan Ali Koç, Şekip Mosturoğlu'nu tebrik etti. Toplantı sonunda kürsüye çıkarak konuşma yapan Başkan Koç, "Seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güzel bir süreci hep birlikte tamamladık. 1590 kişi oy kullandı. Bu seçime de çok ilgi vardı aldığımız seçimlerden. Çok adaylı seçimlere çok önem veriyoruz. Rekabetin getirdiği kaliteye önem veriyoruz. O yüzden Türkiye Futbol Federasyonu'nun da çok adaylı seçimli olmasını diliyoruz. Tam bir Fenerbahçe demokrasisi, kültürü oturtmaya çalıştık. Fenerbahçe'nin iftihar edeceği bir günü daha tamamlıyoruz. Emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarıma ve profesyonellere teşekkür ediyorum. Gerek 2 Nisan'da yaptığımız genel kurul, gerek bugün yaptığımız yüksek divan kurulu seçimi. Bir ve beraber olduğumuzda tek yumruk olduğumuzda yıkamayacağımız duvar yoktur, bizi de kimse yıkamaz. Çok dinamik bir dijital dünyada yaşıyoruz. Oluşan birlik ve beraberliğin çok kırılgan olduğunu görüyoruz. Bir ve beraber olalım diyenlerin, camianın birlik ve beraberliğinden bahsedenlerin eylem ve söylemlerin aynı istikamette olması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Fenerbahçe'nin iyi gününde de, kötü gününde de hepimiz Fenerbahçeliliğimizi, Fenerbahçe sevgisini, Fenerbahçe tutkusunu, her daim camiamızın menfaatleri çerçevesinde diri tutmalıyız. Camiamıza göz göre göre saldırılar yapılıyor. Suskun kalanlar, mücadeleye destek olmak yerine dışarıdan bakanlar, mücadelemiz için attığımız adımları itibarsızlaştırmaya çalışanlara da şunu söylemek istiyorum; Fenerbahçe tüm isimlerden, kişilerden öndedir" açıklamalarında bulundu.