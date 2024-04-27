Rally Bodrum start verdi

Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi tarafından desteklenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Rally Bodrum dün akşam start seremonisiyle başladı. Düzenlenen açılış törenine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ralli araçları Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde yüzlerce sporsever tarafından heyecanla izlendi.

Bu kapsamda, yarışların ilk gün heyecanı bugün sabah saatlerinde adrenalin dolu dakikalarla başladı. Milas’ta başlayan etap sırasıyla Karacahisar, Fesleğen ve Mazı’da devam etti. Şampiyonaya Fransa, İtalya, Letonya, Rusya ve Türkiye olmak üzere 64 otomobil ile 128 yarışçının kıyasıya mücadele etti. Yarışlar yarın Bodrum etabı olarak Çamlık, Alazeytin ve Etrim yarışlarıyla tamamlanacak ve ardından Bodrum’da bulunan bir otelde ödül töreniyle sona erecek.