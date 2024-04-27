'Türkiye'nin en büyük beşinci şehrini kazandık'

BBP Genel Başkanı Destici, Altındağ Kültür Merkezi'nde partisinin seçim sonuçlarını değerlendirme toplantısına katıldı. Destici, parti olarak seçim sonuçlarını değerlendirdiklerinde önemli bir yönüyle hedeflerini yakaladıklarını belirterek, "En önemli hedefimiz neydi? Sivas Belediyesi'ni kazanmaktı ve kazandık Allah'ın izniyle. Partimize, camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sivas, sadece Sivas'ta yaşayan 650 bin Sivaslıdan ibaret değil. En az 1 milyon Sivaslı yaşamaktadır İstanbul'da. En az bir o kadar Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde Sivaslı yaşamaktadır. Yüz binlerce Sivaslı kardeşimiz de yurt dışında yaşamaktadır. Biz sadece bir il belediyesi almadık. Biz şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın bize olan emanetini de kazandık. Kara sevdasını da aldık. Bana göre, coğrafi olarak Sivas Türkiye'nin en büyük ikinci şehridir. Nüfus olarak da bu saydıklarımızı topladığımızda Türkiye'nin beşinci büyük şehrini kazanmıştır BBP. Onun için Sivas İl Teşkilatımızı, Belediye Başkan adayımızı Adem Uzun Bey'i ve emeği geçen herkesi bir kere daha tebrik ediyor. Bütün Sivas halkına, şahsım ve camiamız adına, Yiğidolara şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Söz verdik, sözümüzde duracağız. Birlikteyiz, birlikte yöneteceğiz ve Sivas için ne gerekiyorsa onu birlikte Allah'ın izniyle yapacağız" ifadelerini kullandı.

'O KOLTUKLARDA BİR DAKİKA DAHİ TUTULMAMALILAR'

Milli iradenin tecellisinden razı olduklarını aktaran Destici, milletin verdiği kararı tartışmayacaklarını vurgulayarak, "Burada bizim, ittifakımızın bir eksiği varsa bunu oturur konuşuruz. Eksiklerimizi bir dahaki seçime kadar gidermenin yolunu ararız. Asla vebali ve suçu milletimize yüklemedik, yüklemeyiz. Çünkü milletimiz feraset sahibidir. Anadolu insanı, bu Müslüman Türk milleti irfan, inanç, iman sahibidir. Terör örgütünün uzantısı siyasi partiye verilen oylar, teslim edilen belediyeler de bize göre bir şanstır. Bu şansı iyi değerlendirirler, Anayasa'ya, yasalara uygun hareket ederler, devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin birliğinin, istiklalinin ve istikbalinin yanında dururlar, terörle ve terör örgütleriyle aralarına mesafe koyarlarsa bir problem yoktur. Belediyeleri yönetmeye devam ederler. Ancak, seçilen belediye başkanları değil de PKK'nın, örgütün, onların deyimiyle 'önderliğin' atadığı ve belediye başkanlarının odasının arkasındaki odada oturan, gerçekte belediyeleri yöneten yöneticilere o belediyeleri yönettirirler, belediye kadrolarını terör örgütü üyeleri ve sempatizanlarına tahsis etmeye kalkarlar, belediye imkanlarını maddi manevi terör örgütünün önüne sererler, ona destek amaçlı kullanırlar, Mardin Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında olduğu gibi İstiklal Marşımızın okunmasını reddederler, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında olduğu gibi Türk bayrağını, şehit kanlarımızın da timsali olan bağımsızlığımızın timsali olan ay-yıldızlı al bayrağımızı oradan çıkarırlar, teröristlerin heykellerini yaptırıp resmi açılışlar yaparlarsa elbette ki o koltuklarda bir dakika dahi oturmamalılar, tutulmamalılar" diye konuştu.