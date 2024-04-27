27 Nis 2024 - 15:17- Çevre G:

Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, yarından itibaren il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı mask
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Ankara Valiliği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!"

Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

# sağanak, Ankara Valiliği, Ankara

27 Nis 2024 - 15:17 Ankara- Çevre

Mahreç  Melisa Sapaz

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