Tartıştığı ağabeyini öldürdü

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Eğinli Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi meselesi nedeniyle 2 kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Ergin, beylik tabancası ile ağabeyi Mehmet Ergin'e ateş etti. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzenine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Mehmet Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ergin'in cansız bedeni, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan İbrahim Ergin ise kısa sürede jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.