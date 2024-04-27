'İyi Eğitim, Güçlü Gelecek' temalı sempozyum

Türkiye'deki okulların eğitim kalitesini çağın gerektirdiği şekilde yükseltmek amacıyla kurulan 'İyi Bir Eğitim Platformu' tarafından Antalya'da düzenlenen ve uzman isimleri eğitimcilerle bir araya getiren Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu başladı. Sempozyumda eski Milli Eğitim Bakanı ve Önce Öğretmen Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Fütürist ve Ekonomist Ufuk Tarhan, Eğitimci ve Sosyal Girişimci Sevinç Atabay, Başarı Düşünürü, Başarı Konuşuru, Başarı Yazarı Mümin Sekman ve Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner gibi önemli eğitimci, akademisyen ve yazarlar buluştu.

Sempozyumda 21'inci yüzyılda eğitim, eğitimin geleceği, eğitimde dijitalleşme ve teknoloji entegrasyonu, esnek öğrenme ortamları, bireyselleşmiş eğitim, uzaktan eğitim, eğitimde yapay zeka gibi birçok konu masaya yatırıldı. Bu yıl ilki düzenlenen sempozyuma 74 şehir ve 6 ülkeden 850 kişi katıldı. Geleneksel hale getirilecek olan sempozyum her yıl farklı bir tema ile düzenlenecek.

'HERKESE AÇIK OLAN BİR PLATFORM'

Sempozyumda konuşan Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Yönetim Kurulu Üyesi ve eğitim girişimcisi Ümit Kalko, “Eğitim her geçen gün değişiyor. Bizler de çocuklarımızı geleceğe hazırlayan bir kesim olarak çocuklarımızın bugünün gerçeklerine değil, yarının gerçeklerine göre hazırlama gereksiniminin bilincindeyiz. Hayat son 20 yıldır hızlı değişiyor. Eğitimle alakalı da çok fazla şey konuşmamız gerekiyor. İyi Bir Eğitim Platformu bunun için kuruldu. Platformun amacı iyi bir eğitim nasıl oluru araştırmak olan, iyi bir eğitim derdi olan ve buna çare arayan herkese açık olan bir platform. Bu platformda eğitimle ile ilgili söyleyecek sözü olan, fikirleri olan, inovatif düşünceleri olan, milli ve manevi değerlere sahip herkesin platformu olsun istiyoruz” dedi.

'EĞİTİMİN AYNI SİSTEMLE VERİLMESİNİ BEKLEMEK YANLIŞ OLUR'

Platformun eğitime değer katacağını ve sadece eğitimi geliştirmek için çalışacağını söyleyen Kalko, “Hayat bu kadar hızlı değişiyorken, 20 yıl sonra mesleklerin yüzde 70'nin olmayacağı konuşuluyorken eğitimin aynı sistemle verilmesini beklemek yanlış olur. 21'nci yüzyıl becerilerine sahip olmamız gerekiyor. 410 kurum, 74 şehir, 6 ülke, 850 katılımcılıyla bu sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Bu 850 kişinin yüzde 85'i öğretmen, yüzde 15'lik kısmını da sektör temsilcileri oluşturuyor. Bu platform bir eğitim platformu. Bu sempozyum ilki ancak bunu gelenekselleştireceğiz. Her sene Diyarbakır'da, İzmir'de, Samsun'da, Antalya'da bu sempozyuma devam edip sadece eğitimi konuşacağız” diye konuştu.

'1 MİLYON 600 BİN ÖĞRENCİ ÖZEL OKULLARDA OKUYOR'

Eğitimin dünyanın en önemli işi olduğunu belirten TÖDER Başkanı İbrahim Taşel ise “Türkiye'de de gündemin ilk sırasında olması gereken mesele eğitimdir. Çocuklarımızı iyi yetiştiremezsek ne ülkemizin zenginliğinin, ne elde ettiğimiz kazanımların bir anlamı kalmaz. Biz bunun özel öğretim ayağındayız. Yetiştirdiğimiz insanları ülkemize armağan etmek için de yetiştirebilirsiniz, kendinize adam devşirmek için de yetiştirebilirsiniz. Özel eğitim sağlam ellerde olması çok önemlidir. 2000'li yıllarda öğrencilerin yüzde 2.7'si özel okullarda okuyordu. Dershanelerde bu oran yüzde 15'e ulaşıyordu. Bugün 17 milyon öğrencinin, 1 milyon 600 bini özel okullarda okuyor” ifadelerini kullandı.

'ÖZEL OKULLAR GÖZBEBEĞİ GİBİ KORUNMALIDIR'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullara olan destekleri nedeniyle teşekkür eden Taşel, “Özel okullar eğitimin önemli bir paydaşıdır. Tam 12 kuruluş bizleri denetliyor. Devletin, 39 milyar dolar bütçenin aslında 3,5 milyar dolarlık kısmını bize ayırması lazım. Özel okullar eğitimin öncüsü durumda. Türkiye'de yabancı dilin yaygınlaşması, teknoloji kullanımı özel okullarla başladı. Özel okullar gözbebeği gibi korunmalıdır. Eğitimden KDV'yi düşürmeye çalışırken yüzde 2 daha eklendi. Biz dershaneciliğe başladığımızda öğretmenlerimiz Milli Eğitim'in öğretmenlerinden 3 kat fazla maaş alıyordu. Şimdi bizim öğretmenlerimizin resmi okullarda çalışan öğretmenlerin maaşlarının arkasında kaldı” diye konuştu.

'NİTELİKLİ ÖĞRETMEN, NİTELİKLİ ÖĞRENCİ YETİŞTİREBİLİR'

Özel okulların yaşadıkları zorluklardan bahseden eğitimci Ömer Balıbey de “Özel okullarda çok büyük sıkıntılar var ve onlar çabalıyorlar. Daha çok desteklenmesi lazım. Milli Eğitim Bakanlığı, fabrika ayarlarına geri dönmeli. 2013'te kaldırılan genel müdür yardımcılıkları geri getirildi. Çıraklık meslek kanunu tekrar gündeme gelmeli. Meslek liselerinin orta kısımları ve öğretmen okulları tekrar açılması gerekiyor. Nitelikli öğretmen, nitelikli öğrenci yetiştirebilir” dedi.

Eğitim sistemlerinin ve pratiklerinin daha çevre dostu, toplumsal açıdan adil ve ekonomik olarak sürdürülebilir hale getirilmesine katkıda bulunacak Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu SES 2024 kapsamında bu akşam gala gecesi düzenlenecek. Galada ünlü sanatçı Öykü Gürman, sahne alacak.