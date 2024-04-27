90 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde arama yapan ekipler, kolilerin içerisine gizlenmiş halde 80 bin 248 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Ekipler, İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir eve de baskın düzenledi. Evin bulunduğu arsadaki briketler arasında bez parçalarına sarılmış vaziyette 10 bin 584 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Her iki operasyonda toplam 90 bin 832 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.