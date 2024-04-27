Oda'dan yapılan açıklamaya göre Baran, Oniki Platformu'nun hibrit ve yapay zeka konseptiyle Ankara'da düzenlediği " E-Ticaret ve E- İhracat Konferansı"na katıldı.

Baran, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, markalaşma ve katma değerli üretimin önemine dikkati çekti.

E-ticaret ve e-ihracatın Kovid-19 salgını döneminde hızla geliştiğini hatırlatan Baran, ticarette gelişmek isteyen firmaların değişim ve dönüşüme uyum sağlamaları gerektiğini bildirdi.

Söz konusu alanların Türkiye'de de ilerleme kaydettiğini belirten Baran, Türkiye'nin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 100 artışla 1,6 trilyon liralık e-ticaret rakamına ulaştığına işaret etti.

​​​​​​​Baran, şunları kaydetti:

" 2024 yılı sonunda ulaşmayı hedeflediğimiz rakam ise 3,3 trilyon lira. Bu rakama çok rahat ulaşılabileceğini düşünüyorum. Ticaretimizin içinde de e-ticaret yüzde 20'lik bir paya sahip. Yani her 5 alışverişten 1'i artık e-ticaret kanalıyla yapılıyor. Bu oranın da çok önemli olduğunu düşünüyorum."