Çetenin lideri yakalandı

Olay, 22 Mart’ta saat 07.30 sıralarında Alpağutbey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin otoparkında otomobiline binmek isteyen iş insanını silahla tehdit eden Ali Durum, Zafer Altay, Suphi Öz ve Musa Vartan, 1080 euro, 950 dolar ve 16 bin 400 TL para gasbederek kaçtı. 4 şüpheli İstanbul ve Muğla’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece ‘Silahlı yağma’ suçundan tutuklandı.

Devam eden soruşturma kapsamında iş insanının parasını gasbeden çetenin liderliğini yaptığı belirlenen M.Ş.A.’nın (42) yakalanması için çalışma başlatıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bolu’ya getirilen M.Ş.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin benzer suçlardan 10 ayrı suç kaydının bulunduğu bildirildi.