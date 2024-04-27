27 Nis 2024 - 13:41- Gündem G:

Yeterli imzayı topladı, aday oldu

İYİ Parti Olağanüstü Kurultay’ında yeterli imza toplayan Günay Kodaz aday oldu.

Yeterli imzayı topladı, aday oldu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla 5. Olağanüstü Kurultayı başladı.

Daha önce adaylığını açıklayıp yeterli imza toplayamayan Günay Kodaz Kurultay sırasında yeterli imza toplayarak aday oldu.

Böylece, Genel Başkanlık yarışında İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Ankara Milletvekili Koray Aydın, 27.Dönem İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti Kurucu üyesi Günay Kodaz yarışacak.

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27 Nis 2024 - 13:41 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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