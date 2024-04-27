Yeterli imzayı topladı, aday oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla 5. Olağanüstü Kurultayı başladı.
Daha önce adaylığını açıklayıp yeterli imza toplayamayan Günay Kodaz Kurultay sırasında yeterli imza toplayarak aday oldu.
Böylece, Genel Başkanlık yarışında İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Ankara Milletvekili Koray Aydın, 27.Dönem İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti Kurucu üyesi Günay Kodaz yarışacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.