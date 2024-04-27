Ankara’da Mustafa Kemal Atatürk sergisi

Sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’de ilk kez kamuoyu ile paylaşılan 250 adet yayımlanmamış fotoğrafıyla birlikte annesi Zübeyde Hanım’ın yazdığı mektup yer alıyor.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında, Humanis'in organizasyonuyla, hazırlanışı yedi yıl süren Atatürk sergisi, Ankara Cermodern'de ziyarete açıldı. Sergi, 1919’dan başlayıp, Çanakkale Savaşları ve sonrasında Avrupa’nın ‘hasta adamı’ diye nitelendirilen Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ile birlikte çok zor koşullarda sürdürülen Kurtuluş Savaşı ve ardından Cumhuriyetimizin kuruluşu ve sonrasını görsel bir bütünlükle sanatseverlere sunuyor.

ZÜBEYDE HANIM’IN YAZDIĞI MEKTUP SERGİDE

‘Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk’ adlı sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’de ilk kez kamuoyu ile paylaşılan 250 adet yayımlanmamış fotoğrafıyla birlikte, Atatürk’ün kullandığı özel eşyaları, kendisinin ve o dönemin önemli kişilerinin yazışmaları, emeklilik belgesi, bastonu, telgraflar, gazeteler, dergiler, dönemsel belgelerle birlikte o döneme ait birçok obje de yer alıyor. Bu objeler arasında Atatürk maskı, İstiklal madalyası, çok kez elektrokardiyografi (EKG) çektirdiği EKG cihazı, tansiyon aleti, Atatürk’ün özel eşyaları, Atatürk’ün bazı kişilere imzaladığı fotoğraflarla birlikte yerli ve yabancı fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar, serginin dikkat çekici bölümünü oluşturuyor. Serginin bir başka dikkat çeken evrak ise, Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın yazdığı mektup oldu.

‘ATATÜRK’ÜN LİDERLİK DÖNEMİNDEKİ VİZYONU VE KARARLILIĞINI GÖSTEREN ESERLERİ SİZLERLE PAYLAŞMAK, BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR KAYNAĞIDIR’

Humanis CEO Yunus Sancak, “Son yıllarda yapılan yüzlerce çalışma, sanatın iyileştirici bir gücü olduğunu gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü de bu çalışmaları düzenledi ve Avrupa ülkelerini sanata teşvik etmeleri için tavsiyelerde bulundu. Humanis olarak sanatın sağlığa pozitif etkisine inanıyor ve bu yüzden bu sergiyi gerçekleştiriyoruz. Atatürk’ün liderlik dönemindeki vizyonu ve kararlılığını gösteren eserleri sizlerle paylaşmak, bizim için büyük bir onur kaynağıdır” dedi.

‘İNSANLAR TARİH YOLCULUĞUNA ÇIKIYOR’

Proje Direktörü Fahri Özdemir ise hazırlıklarına 7 yıl önce başlanan kapsamlı bir sergi olduğunu söyleyerek “Sergi 457 tane eserden oluşuyor. Yaklaşık 250 civarında da fotoğraf var. Bu fotoğrafların da yüzde 80’i ilk defa görücüye çıkan fotoğraflar. 1907’den başlayıp Atatürk'ün ölümü 1938’e kadarki bütün süreci Atatürk ve Cumhuriyetin kurulma süreci üzerinden izleyiciye sunuyoruz. Tabii sergide fotoğraflarla beraber Atatürk'ün birçok özel eşyası da var. Bastonu, kravatı, kol düğmeleri, yazdığı kitapların hepsi ve yaklaşık 100’ün üzerinde de dönemsel belgeler, mektuplar, yazışmalar, telgraflar, dönemsel eşyalar, bazı sanat eserleri. İnsanlar o sanat eserleriyle beraber bir bütünlük içinde aslında bir tarih yolculuğuna çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Serginin yüzde 90’ının kendi koleksiyonlarından oluştuğunu belirten Özdemir, “Fotoğraflarımız zaten hepsi bize ait ama objelerde birçok dostumuzdan destek aldık. Aynı zamanda çok kapsamlı 500 yüz sayfalık bir Türkçe İngilizcede albüm hazırladık. Bu süreci anlatan bir çalışma o da. Her şeyi çok inceleyip sık dokuduk. Hata yapmamaya çalıştık. Amacımız onları saygıyla yad etmek ve aslında onlarla bir yüzleşme sergisi. Sergimiz 27 Nisan’da ziyarete açılıp, 18 Ağustos’a Ankara Cermodern’de yer alacak. Aynı kapsamda 29 Ekim’de İstanbul’da kapılarını açacak” diye konuştu.