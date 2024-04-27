3 yaşındaki çocuk pencereden düştü

Hamidiye Mahallesi 40871 Sokak'taki apartmanın 3. katındaki evin penceresinden G.S. (3) düştü.
Yaralanan kız çocuğu için sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.