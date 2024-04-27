Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın KDV Genel Uygulama Tebliği'ne yönelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oranları yüzde 10, alkollü içecek servisinde yüzde 20 olarak belirlendi. Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak. Ayrıca; yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin, iş yeri ruhsatı olmadan müşterilerine masa, oturma yeri, tezgah gibi alanlarda hizmet sunmaları durumunda, bu alanlarda gerçekleştirdikleri satışlar da ilgili kapsamda değerlendirilecek. Tebliğ, 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

'KDV ARTIŞI YAPILMADI'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.