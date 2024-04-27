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Ayakkabı fabrikasında yangın çıktı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir ayakkabı fabrikasında lastik hamur üretim bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ayakkabı fabrikasında yangın çıktı mask
Ayakkabı fabrikasında yangın çıktı
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İlçeye bağlı Marmaracık Mahallesi’nde, bir ayakkabı fabrikasında lastik hamur karma makinesinin bulunduğu bölümde yangın çıktı. Makinenin bulunduğu bölümden dumanlar çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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27 Nis 2024 - 12:57 DHA Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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