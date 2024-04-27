Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı

Genel sekreter Burak Kızılhan'ın açılış konuşması ve başkan Ali Koç'un eski yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar'a plaket vermesinin ardından adaylar son kez üyelere seslendi. Başkan adaylarının açıklamalarının ardından oy verme işlemine geçildi. Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan ve Nihat Tokat divan başkanlığı için yarıştığı seçimde, oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek.
AZİZ YILDIRIM OYUNU KULLANDI
Öte yandan eski başkanlardan Aziz Yıldırım da Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki seçimli yüksek divan kurulu toplantısına katıldı. Başkanlık seçimi için oyunu kullanan Aziz Yıldırım, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.