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Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor.

Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı
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Genel sekreter Burak Kızılhan'ın açılış konuşması ve başkan Ali Koç'un eski yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar'a plaket vermesinin ardından adaylar son kez üyelere seslendi. Başkan adaylarının açıklamalarının ardından oy verme işlemine geçildi. Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan ve Nihat Tokat divan başkanlığı için yarıştığı seçimde, oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek.

AZİZ YILDIRIM OYUNU KULLANDI

Öte yandan eski başkanlardan Aziz Yıldırım da Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki seçimli yüksek divan kurulu toplantısına katıldı. Başkanlık seçimi için oyunu kullanan Aziz Yıldırım, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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27 Nis 2024 - 12:40 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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