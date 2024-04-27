Kurultay’da Koray Aydın coşkusu

Gözler İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı’na çevrildi. Genel Başkan Meral Akşener’in son başkanlığını yaptığı Kurultay’da yeni Genel Başkan’ın kim olacağı merakla bekleniyor.
Öte yandan, İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın salona girdiği anda coşku ile karşılandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.