27 Nis 2024 - 12:35- Siyaset G:

Kurultay’da Koray Aydın coşkusu

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultay’ında Koray Aydın coşku ile karşılandı.

Kurultay’da Koray Aydın coşkusu
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Gözler İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı’na çevrildi. Genel Başkan Meral Akşener’in son başkanlığını yaptığı Kurultay’da yeni Genel Başkan’ın kim olacağı merakla bekleniyor.

Öte yandan, İYİ Parti  Ankara Milletvekili Koray Aydın salona girdiği anda coşku  ile karşılandı.

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27 Nis 2024 - 12:35 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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