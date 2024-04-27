Tersanede gemi yangını çıktı

Ünye Limanı'na demirleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait Şehit Temel Şimşir Gemisi’nin bakım onarım çalışması sırasında makine dairesi bölümünde kaynak yapılırken yangın çıktı. Mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, geminin farklı noktalarına sıçrayan yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangın sonrası gemi kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.