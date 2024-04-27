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Tersanede gemi yangını çıktı

Ordu’nun Ünye Limanı'nda demirleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait Şehit Temel Şimşir Gemisi, makine dairesinde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Tersanede gemi yangını çıktı mask
Tersanede gemi yangını çıktı
Tersanede gemi yangını çıktı
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Ünye Limanı'na demirleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait Şehit Temel Şimşir Gemisi’nin bakım onarım çalışması sırasında makine dairesi bölümünde kaynak yapılırken yangın çıktı. Mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, geminin farklı noktalarına sıçrayan yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangın sonrası gemi kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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27 Nis 2024 - 12:24 DHA Ordu- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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