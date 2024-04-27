27 Nis 2024 - 12:02- Siyaset G:

Gözler İYİ Parti’de!

İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı başladı.

Gözler İYİ Parti’de! mask

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı Genel Başkan Meral Akşener’in katılımıyla ATO Congresium’da başladı.

1302 delegenin oy kullanacağı Kurultay’da Meral Akşener aday olmazken, Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu yarışacak.

# İyi Parti, meralakşener, SEÇİM, Kurultay

27 Nis 2024 - 12:02 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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