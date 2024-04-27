Hakan Kara'dan 'para çarpanı' değerlendirmesi

Ekonomist yazar Hakan Kara sosyal medya hesabından ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hakan Kara:"Para politikası derslerinde merkez bankasının para yaratımı sürecini “para çarpanı” üzerinden anlatmayı yıllar önce bıraktım. Bankaların kredi vermek için rezerv paraya ihtiyacı yoktur, ihtiyaç olduğunda da banka merkez bankasından teminat karşılığı rezerv para bulabilir. Maalesef bütün temel ders kitaplarında halen para çarpanı anlatılıyor. Kamu kurumları giriş sınavlarında da genelde bu şekilde soruluyor. Ben de mecburen öğrencilerime "bakın para çarpanı diye bir kavram var, bu kavram modern para politikası dünyasında geçerli olmasa da kamu sınavlarına girecekseniz öğrenmenizde fayda var" diyorum ifadelerine yer verdi."