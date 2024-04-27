Finali beraber izleyecekler

Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin merakla beklenen büyük finaline sayılı haftalar kala 'Yargı' cephesinde bir gelişme yaşandı. Nasıl bir final yapacağı merakla beklenen dizi, 26 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek finali izleyicisiyle izlemek için büyük bir organizasyon hazırlığı yapıldığı öğrenildi. Şimdilik detayları gizli tutulan gece hakkındaki bilgiler çok yakında izleyicilerle paylaşılacak.

Sema Ergenekon'un kaleminden Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Yargı her pazar akşamı yeni bölümleriyle 26 Mayıs'a kadar Kanal D'de ekrana gelecek.