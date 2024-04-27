"Egemen eşitlik olmazsa olmazdır"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında dün 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Güler'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti. Güler, Mehmetçik ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Güler, kardeş ülke KKTC'de bulunmaktan ve Kıbrıs adasının güvenliğine yönelik önemli bir fonksiyon üstlenen 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda Mehmetçik ile bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Bölgemizde ve dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı; artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik paradigmalarının sürekli değiştiği kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte jeopolitik ehemmiyeti yüksek bir coğrafyada bulunan ülkemizin de tüm bu tehdit ve tehlikelere karşı, daima güçlü ve uyanık bulunması bir zorunluluk haline geliyor. Dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı (MSB) olarak bizler de ülkemizin bekası, asil milletimizin güvenlik ve huzuru için son bir asrın en yoğun ve en etkin faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda şanlı ordumuz, yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlar ile terörle mücadelede büyük başarılar elde ediyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz, son teröristi de etkisiz hale getirme kararlılığıyla mücadelesini büyük bir gayretle sürdürüyor. Operasyonlarımızla eş zamanlı olarak hudutlarımızın emniyetini de en yoğun ve etkili tedbirlerle sağlarken; Mavi ve Gök Vatanımızda hak ve menfaatlerimizi de tereddütsüz ve tavizsiz koruyoruz. Milli meselemiz olan Kıbrıs'ta da Garanti ve İttifak Antlaşmaları kapsamında bulunurken, güvenlik ve barışın korunmasına yönelik faaliyetlerimizi de siz kahraman silah arkadaşlarımın büyük fedakarlıklarıyla başarıyla yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'50 YIL ÖNCE SOYDAŞLARIMIZIN VARLIĞI GARANTİ ALTINA ALINDI'

Türkiye'nin, Kıbrıs sorununa ortaya çıktığı ilk andan itibaren, uluslararası hukuk temelinde, hakkaniyet esasıyla yaklaştığını kaydeden Güler, "Diplomasiyi önceleyerek ve ilgili taraflarla görüşerek sürece çözüm bulmak için yoğun gayret sarf etmiştir. Ancak tüm bu çabalarımıza rağmen Kıbrıs'taki soydaşlarımıza karşı artan baskı ve hatta katliama dönüşen eylemler, garantör devlet olarak barışın tesisi ve soydaşlarımızın korunmasına yönelik adım atmamızı gerekli kılmıştır. Bu çerçevede kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), 1974'te büyük bir başarıyla icra ettiği Kıbrıs Barış Harekatı'yla Ada'ya barış ve huzur getirmiştir. Şurası muhakkaktır ki, o süreçte asil milletimizin tüm fertlerinin yüreği, buradaki soydaşlarımızın haklı mücadelesi için atmıştır. Kıbrıs Barış Harekatı'na verilen güçlü destek de Türk milletinin sarsılmaz birlik ve dayanışma ruhuna yeni bir örnek teşkil etmiştir. Bu sene 50'nci yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu önemli harekat sayesinde soydaşlarımızın Ada'daki varlığı güvence altına alınmış ve KKTC'nin kuruluşuna giden yol da açılmıştır. O tarihten itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Ada'daki varlığı, barış ve güvenliğin teminatı olup huzur ortamının devamı için en büyük güvencedir. Bugün burada görev yapan siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın varlığı da barışın ve istikrarın korunması bakımından son derece kıymetlidir, hayatidir" diye konuştu.

Kıbrıs'ın sahip olduğu stratejik konumun, sadece Ada'nın değil; bölgedeki genel güvenlik ve istikrarın devamı bakımından da kritik önemde olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Bakan Güler, "Dolayısıyla böylesine tarihi bir görevi Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın değerli personeli ile büyük bir özveri içerisinde icra ettiğiniz için her birinizi tebrik ediyor; sizleri gözlerinizden öpüyorum. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki, nasıl 50 yıl önce soydaşlarımızın yaşadığı zulüm ve acılara sessiz kalmadıysak, bugün de aynı anlayışla Kıbrıs Türk'ünün haklarını koruma azim ve kararlılığına sahibiz" dedi.

'EGEMEN EŞİTLİK OLMAZSA OLMAZDIR'

Türkiye'nin uluslararası meşruiyeti tamamen elinde bulundurarak Kıbrıs adasındaki varlığını sürdürdüğüne işaret eden Güler, "Türkiye'nin varlığını sorgulayan zihniyete, ülkemizin garantör devlet olma vasfını ve bölgeyle olan tarihi bağlarını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Ayrıca Kıbrıslı kardeşlerimizin kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi, bizim için olmazsa olmazdır. Muhataplarımızı artık; miadı dolmuş, statükocu ve provokatif söylemleri bir kenara bırakmaya; bunun yerine tarihi ve mevcut gerçeklere uygun, makul ve mantıklı bir şekilde çözüme yönelmeye davet ediyoruz. Hem Kıbrıslı Türkler hem de Rum komşularımızın müreffeh geleceği ve Ada'da kalıcı huzur ve barış iklimi için en doğru yolun bu şekilde olacağı muhakkaktır. Sonuç olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da garantör devlet olarak güvenlik, barış ve istikrar için Ada'da bulunmaya ve kardeş KKTC'nin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin 'İki devlet ve tek yürek' olduğu KKTC'nin yanında olmayı sürdüreceğini aktaran Güler, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bugüne kadarki tüm devlet büyüklerini ve komutanları saygıyla andığını belirtti. Ayrıca; Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, şehitleri, Kıbrıslı mücahitleri ve yaşamını yitiren gazileri rahmet ve minnetle yad ettiğin, hayatta olan gazilere, şehit ve gazilerin ailelerine saygı ve şükranlarını sunduğunu kaydetti.