Tiny house ve karavanlara ilgi yoğun

Fuarda yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten CNR Holding CEO’su Can Özatay, “6 yıldır görüyoruz ki fuarımız her geçen yıl, hem teknolojik olarak gelişiyor, hem de gösterilen ilgi büyüyor. Yaza girerken tiny houselar ve karavanlar hem ailelerin hem de gençlerin çok yoğun ilgisini çekiyor. Etkinliğimiz çarşamba günü başladı. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen aileleri ve gençleri bekliyoruz” dedi.

24 Nisan’da başlayan ve altıncısı düzenlenen CNR Camp & Caravan, Tiny House İstanbul Fuarı Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarda 80’in üzerindeki marka ile 28 Nisan saat 18.00'e kadar kadar ziyarete açık. Fuarda her bütçeye uygun karavan, tiny house (taşınabilir ev) ve kamp ekipmanları sergileniyor. Fuarda 250 bin TL’den 8 milyon TL’ye kadar karavanlar, 750 bin TL’den 3,6 milyon TL’ye kadar da tiny Houselar yer alıyor. Deprem endişesi, uzaktan çalışma imkanı, artan konut ve kira fiyatları nedeniyle talebin hızla arttığı tiny house’lar fuarda ilgi gördü.

'KARAVANLARDA BAŞLANGIÇ FİYATI 300-400 BİN'

Fuara yoğun ziyaret olduğunu söyleyen CNR Holding CEO’su Can Özatay, “Bugün 6’ncısı düzenlenen fuarımızdayız. 80’in üzerindeki markan, 5 bin metrekarelik alanda yeni ve en güzel ürünlerini sergiliyor. Son dönemlerde tiny house, karavan ve çadırlarla, halkımız özellikle tatil, konaklama ve hobi olarak ilgileniyor. 6 yıldır görüyoruz ki fuarımız her geçen yıl, hem teknolojik olarak gelişiyor, hem de gösterilen ilgi büyüyor. Yaza girerken tiny houselar ve karavanlar hem ailelerin hem de gençlerin çok yoğun ilgisini çekiyor. Etkinliğimiz çarşamba günü başladı. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen aileleri ve gençleri bekliyoruz. Bu alanda 100’den fazla karavan var. İnsanlar ilgilerine ve bütçelerine göre tercihlerini yapıyorlar. Karavanlarda başlangıç fiyatı 300-400 bin lira civarından başlıyor. Bu karavalarda bir aile çok rahat bir gününü geçirebilir, yemeğini pişirebilir. İçerisinde duşu, tuvaleti, konaklama gibi imkanları var. Beklentiye, ürün kalite ve hizmetine göre 1 milyona çıkabilir. Fuarda yer alan en pahalı karavan ise 8-9 milyon civarında. Tiny Houselar ise çok avantajlı herhangi bir imar sıkıntısı yok. Karavanınızı gezdirdiğiniz gibi tiny houseunuzu da gezdirebilirsiniz. Onlarda da fiyatlar 700-800 bin liradan başlıyor ve içerisinde yer alan jakuzi gibi özel hizmetlere göre fiyatları artıyor. Misafirlerimiz kendilerine uygun olanı fuarımızı ziyaret ederek gelip seçebilirler” ifadelerini kullandı.

'FUARDAKİ TİNY HOUSELAR 2 MİLYON İLE 3,5 MİLYON ARALIĞINDA'

Fuarda stantları bulunan ve fuara gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Mehmet Yenidağ ise “Biz buraya iki tiny house ev ile katıldık. İzmir’den geliyoruz. Fuarda en yüksek fiyatlı evimiz iki tiny housedan oluşuyor. Onu aldığınızda iki ev almış oluyorsunuz. Bu evimiz 2 milyon 300 bin liradan başlıyor. Perde, yatak odaları, beyaz eşyalar, veranda gibi opsiyonlara göre fiyat 3 milyon 600 bine kadar yükseliyor. Biz firma olarak hep butik ve kişiye özel çalışıyoruz. Her şeyi müşterimiz kendisi belirliyor. Seri üretim yapmadığımız için bu da doğal olarak fiyata yansıyor. Biz müşterilerimize, birbirlerine hiç benzemeyen evler vadediyoruz. Hem de en üst düzey işçilik ve malzeme kalitesi de vadediyoruz. Beklentilere göre fiyatlarımız değişiyor” diye konuştu.