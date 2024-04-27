Yasa dışı bahis operasyonuna 35 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7258 Sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık edenlere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında hesapları arasında 450 milyon lira transfer yapan 35 şüpheli belirlendi. Tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 31 cep telefonu ile 31 sim kart, 1 laptop bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.