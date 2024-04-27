"Ülkemizin birinci önceliği enflasyonu düşürmek"

Kamuda tasarruf tutarlarının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Maliye politikası kısmında kamu tasarruflarının çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi tek tek maddelere girmemiz doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu değerlendirme, teknik çalışma süreci devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kalyon Holding'in yapımını üstlendiği Romanya'nın Karadeniz kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı projesinde, boru indirme törenine katıldı. Törene Yılmaz'ın yanı sıra Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, SNTGN Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Lütfi Elvan katıldı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KAMU TASARRUFU ÖNEMLİ, TÜRKİYE BİR TARAFTAN DEPREM YÜKÜYLE KARŞI KARŞIYA OLAN BİR ÜLKE"

Bir gazetecinin kamuda tasarruf tutarları için ilerideki planlarının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu konularda bir taraftan Maliye ve Hazine Bakanlığımızın yaptığı bir çalışma var çeşitli tedbirler noktasında. Diğer taraftan da Strateji Bütçe Başkanlığımızın yaptığı geniş kapsamlı bir çalışma var. Bu ikisini konsolide ediyoruz ve yakın bir gelecekte olgunlaştıracağız. Tabii Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak bütün bu maddeler. İşin ana fikri şu; Gereksiz harcamaları azaltmak, var olanın da verimliliği arttırmak. Nasıl arttırılacak verimlilik? Odaklanarak daha fazla öncelikler, odaklanma suretiyle bugünkü şartlar altında Türkiye'nin bugünkü ihtiyaçları düşünülerek harcamaların odaklanması, verimliliğinin arttırılması, bir yandan da geçmişte belki gerekli olabilirdi ama şu anda anlamını kaybetmiş birtakım kalemlerin tespit edilerek bunlar da azaltmaya gidilmesi. Kamu tasarrufu önemli Türkiye bir taraftan deprem yüküyle karşı karşıya olan bir ülke. Geçen yıl biliyorsunuz 900 milyar liranın üzerinde depreme harcama yapıldı. Bu yıl da bütçemizde bir trilyon 28 milyar sadece deprem bölgesi için harcama öngörüyoruz. Bunları yaparken makro istikrarımızı korumak açısından bütçe açıklarını belli bir seviyede tutmak durumundayız. Her zaman söylüyoruz. Programımız 3 ayaklı bir program. Bir taraftan para politikası var. Bir taraftan maliye politikası, diğer taraftan yapısal reformlar. İşte maliye politikası kısmında kamu tasarruflarının çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi tek tek maddelere girmemiz doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu değerlendirme, teknik çalışma süreci devam ediyor. Tamamlandığında zaten bunlar kamuoyuyla paylaşılmış olacaktır" dedi.

"ÜLKEMİZİN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kamuoyunun bu anlamdaki beklentilerine, kamuoyunun düşüncelerini de elbette bu dönemde azami bir dikkat gösterilecektir. Kamu elbette görevini yapmalı. Kamu millete hizmet etmek için var. Devlet millete hizmet etmek için var. Bu görevini en etkin en verimli şekilde yapmalı ama bunu yaparken gereksiz harcamaları da olabildiğince azaltarak hem bütçe dengemizi daha sağlıklı yere taşıma hem de bu makro hedeflerimize özellikle de enflasyonu düşürme hedefimize katkıda bulunma amacını taşıyoruz. Ülkemizin birinci önceliği enflasyonu düşürmek. Dolayısıyla bu konuda çok yönlü bir şekilde yaklaşıyoruz. Bu sadece para politikasıyla düşünülmemesi gereken bir alan. Maliye politikasının da para politikasını daha fazla destek olduğu, yapısal reformlarla yine verimliliğin, rekabet gücünün arttırıldığı bir programımız var. Bütün bunların sonunda da enflasyonun düştüğü dengelerin daha sağlıklı hale geldiği bir ortamda kalıcı bir şekilde sosyal refahı arttırmak istiyoruz. En genel amacımız da bu. Bunu yapmak için koordineli bir şekilde bir ekip ruhu içinde bütün kurumlarımızın katkısıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.