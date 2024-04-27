Benzin yüklü tanker kaza yaptı

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Devrilen tankerden sızan benzin nedeniyle ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, patlama riskine karşı yakında bulunan evler tahliye edildi. Ekiplerin bölgede çalışması devam ederken tankerdeki akaryakıtın boşaltılmasının ardından D-130 kara yolu da ulaşıma açılacak.

Kaza, gece saatlerinde D-130 kara yolunun Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Karamürsel yönüne giden 16 BEK 750 plakalı benzin yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. Yaklaşık 100 metre ilerleyen tanker Şehit Teğmen Kamuran Ablak Yaya Üst Geçidi’nin merdiven kısmına çarptı. Sürüklenen tanker kaldırımda, park halindeki 41 FC 533, 41 GH 020, 54 PJ 135 ve 41 AJP 459 plakalı araçlara çarptı. Kazanın ardından çekici kısmından kopan benzin yüklü tanker devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Tankerden yola benzin sızıntısı olması nedeniyle ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından D-130 kara yolu ulaşıma kapatılırken çevrede bulunan konutlar olası patlama riskine karşı tahliye edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve AFAD ekiplerinin kazanın olduğu bölgede çalışmaları devam ediyor. Tanker içindeki akaryakıtın boşaltılmasının ardından yol ulaşıma açılacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.