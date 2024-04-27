Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Iohannis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamasında, “Romanya'ya yaptığımız resmi ziyaretimiz kapsamında, Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Klaus Iohannis ile bir araya geldik. Sayın Iohannis ile görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki siyasi, askeri, ticari, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, mevcut iş birliklerimiz ve yeni iş birliği olanakları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri, Karadeniz'in güvenliği, Savunma Sanayii, Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirerek Romanya temaslarımızı tamamlamış olduk. Türkiye-Romanya iş birliği, ülkelerimizin ortak çıkarları temelinde bütüncül bir stratejiyle daha da ileriye taşınacaktır. Misafirperverlikleri için Sayın Iohannis'e ve tüm Romanya makamlarına teşekkür ediyor, muhabbetlerimi iletiyorum” dedi.
Büyütmek için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.