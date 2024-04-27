Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Iohannis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamasında, “Romanya'ya yaptığımız resmi ziyaretimiz kapsamında, Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Klaus Iohannis ile bir araya geldik. Sayın Iohannis ile görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki siyasi, askeri, ticari, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, mevcut iş birliklerimiz ve yeni iş birliği olanakları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri, Karadeniz'in güvenliği, Savunma Sanayii, Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirerek Romanya temaslarımızı tamamlamış olduk. Türkiye-Romanya iş birliği, ülkelerimizin ortak çıkarları temelinde bütüncül bir stratejiyle daha da ileriye taşınacaktır. Misafirperverlikleri için Sayın Iohannis'e ve tüm Romanya makamlarına teşekkür ediyor, muhabbetlerimi iletiyorum” dedi.