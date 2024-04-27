r. 2023 yılında Kırklareli’de 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenini bulan, 15 Şubat’ta ise Karacabey açıklarında batan BATUHAN A gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında da kullanılan ‘Denek’, şimdi de 316 gündür kayıp olan Korhan Berzeg’in izini sürüyor.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı’nda eğitim faaliyetini tamamladıktan sonra, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na tayini çıkan kadavra arama köpeği ‘Denek’, burada 1 yıldır görev yapıyor. İlk il dışı görevi olarak Eylül 2023’te Kırklareli’de 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kullanılan 2 yaşındaki Alman çoban köpeği, arama çalışmalarının 3’üncü gününde 1 kişinin cansız bedenini bulmuştu.

BATAN GEMİNİN KAYIP MÜRETTEBATINI DA ARADI

15 Şubat’ta Karacabey açıklarında batan BATUHAN A gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında da kullanılan ‘Denek’, eğitmeni ile birlikte sahilde arama yapmıştı. Karacabey’in Kurşunlu Mahallesi’ndeki sahil şeridinde kayıp 6 kişinin izini süren ‘Denek’, mürettebata ve gemiye ait bazı eşyaların bulunmasını sağlamıştı.

1 YILDA 3 ÖNEMLİ OLAYDA GÖREV ALDI

Göreve başladığı 1 yıldan beri Türkiye gündemine oturan 2 olayda da aktif görev alan ‘Denek’, şimdi de 316 gündür kayıp olan Korhan Berzeg’in izini sürüyor. Balıkesir’in Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi’nde kaybolduktan 312 gün sonra, kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet parçaları ile kendisine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunan Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nın özel eğitimli kadavra arama köpeği ‘Denek’ de kullanılıyor.

Zeki, inatçı, meraklı, cesur, güçlü ve çevik olan ırkının özellikleriyle, her türlü arazi şartına uyum sağlayan ‘Denek’, sık bitki örtüsü ile sarp ve dik bir araziye sahip olan bölgede, 8-9 saat arasında aktif görev alıyor. Irkı gereği, yükseklik korkusu ve diğer hayvanlar ile insanlara agresyonu bulunmayan, hedefe odaklanma içgüdüsü yüksek ve atletik yapıda olan 2 yaşındaki Alman çobanı, aldığı eğitimin gereği olarak da eğitmeninin sözünden çıkmıyor.

‘DUMAN’ VE ‘PEDAL’ İLE BİRLİKTE, KORHAN BERZEG’E AİT BİR İZ ARIYOR

Bölgeye ilk köpekli unsur olarak, eğitmeni ile birlikte sevk edilen ‘Denek’, 2 gün boyunca 59 personelle birlikte arama çalışmalarında görev aldı. Daha iyi koku alması ve iz sürmesi için, 20 dakika aktif olarak iz sürüp, 40 dakika dinlendirilen ‘Denek’in yanı sıra çalışmaların 3’üncü gününde bölgeye 2 kadavra köpeği daha gönderildi. ‘Denek’, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca bölgede görevlendirilen 3 yaşındaki ‘Duman’ ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nın kadavra arama köpeği 8 yaşındaki ‘Pedal’ ile birlikte, Korhan Berzeg’in izini sürüyor.