Olimpiyat sporcuları tecrübelerini paylaştı

Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ Sapanca 2024), bu yıl 13'üncü kez Türkiye ve dünyanın saygın siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini ağırladı. Sponsorluğunu P&G'nin yaptığı altıncı panelin teması 'Paris 2024 ve Sporun Gücü' oldu.

Panelin moderatörlüğünü P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu yaptı. Sporcu kahramanlarımız olduğunu ve onların arkasındaki yöneticileri ağırladıklarını söyleyen Turnaoğlu, şirket olarak da spora önemli destekler verdiklerini belirtti. 2012'den bu yana Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte projeler yürüttüklerini hatırlatan Turnaoğlu, bu desteklerinin süreceğini kaydetti. Turnaoğlu, “Biz esasında annelerin destekçisiyiz. Çocuğuna 5-12 yaş arasında spor yaptıran her anne bizim için Yıldız Anne oluyor" ifadelerini kullandı.

ANNENİN EVLADINA VERDİĞİ EMEK ÇOK ÖNEMLİ

Panelde konuşan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı ve TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat, “ Bir annenin evladına verdiği emeğin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir hikaye. Biz de bu hikayeyi Türkiye'de başlattık P&G ile birlikte. Seçtiğimiz sporcuların annelerini olimpiyatlara götürdük. Beşiktaş olarak önemli tüzük değişiklikleri yaptık. Olimpiyatlara giden paralimpik sporcu aidat ödemeden kulübe üye oluyor. Kadın kotası getirdik. Bu çocuklar çok zor işler yapıyor. Salih Korkmaz zorlu bir yürüyüş sporcusu. Yürüyüşte dünya çapında bir sporcudur ve yürüyüş dünyanın en zor maraton sporudur. Biz örnek olmak zorundayız herkese" dedi.

BİRLİKTE HAREKET EDİLİRSE BAŞARI ELDE EDİLİR

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu ise Türkiye'nin paralimpik geçmişi ile alakalı şu ifadeleri kullandı:

“ İlk paralimpik oyunlar 1960'lı yıllarda yapılmış, bizde 1990'lı yıllarda. Gerçek anlamda ilk kafilemiz 2004 yılında olimpiyatlara gitmiş. Böyle bir ülkenin 40'ıncı sıralarda yer alması bizim için yetersiz. 20 yılda önemli başarılar elde ettik ama yeterli değil. En azından ilk 10-15'e girmemiz lazım ki Türkiye'deki paralimpik farkındalığı artsın. Sponsorlarımız, bakanlık, kulüplerimiz, federasyonumuz birlikte hareket edersek bu başarıyı elde ederiz."

BAŞARI KOLAY GELMEDİ

Yaptıkları sporun kolay olmadığına değinen Türk Milli Paralimpik Yüzücü Koral Berkin Kutlu da “Ben 9 yaşında doktor tavsiyesi ile başladım. Pek çok havuza gittim. Ama hiçbirinde yüzmeyi öğrenemedim. Şu anki İstanbul Büyükşehir Belediyesi havuzunda öğrendim. Kolay olmadı. Başımı suya sokamıyordum ama sonunda başardım. Orada 6 ay sürdü yüzmeyi öğrenmem. Daha sonra yarışmalarda birincilikler gelmeye başladı" dedi.

SPORCUNUN ARKASINDA EKONOMİK DESTEK OLMALI

Olimpik Milli Atlet Salih Korkmaz da konuşmasında şunları söyledi:

“Çok zor bir branşı temsil ediyoruz. Benim spor serüvenim şöyle başladı. Bizim köyümüz okula çok uzak. 14-15 kilometre uzakta neredeyse. 2006'ya kadar köye giden düzgün bir yol yoktu. Spora başlama sebebimiz burasıydı. Beden eğitimi öğretmenim öncü oldu. Bir yarışmaya katılmamı söyledi. Ama oraya gidenler hep antremanlı sporculardı. Öğretmenim de üçüncü olursam bana ödül vereceğini söyledi. Birinci ve ikinci girmesini bekledim, ben de üçüncü oldum. Geçen sürede pek çok yarışmaya katıldık dünya çapında, başarılar elde ettik. 2024 Paris Olimpiyatları'nda da yer alacağız. İnşallah, Paris'in bizim için tarihi bir an olacağına inanıyorum. Burası bir ekonomi zirvesi. Bir sporcunun arkasında bir ekonomik destek varsa o sporcu da başarılı oluyor. Güçlü bir ülkeyiz, güçlü bir ekonomimiz var, bunun karşılığını da olimpiyatlarda göstereceğiz."