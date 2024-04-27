SHP eski genel başkanı Murat Karalçın sosyal medya hesabı X'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yalçın açıklamasında;"CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel'in Sn. Cumhurbaşkanı ile görüşmesini doğru buluyorum. Çünkü;

CHP’li belediyelerin devir aldığı borçlar

Pek çok yerde AKP’li belediyelerden görevi devir alan CHP’li başkanlar büyük bir borç ile karşılaştı. Bu borçların önemli kısmı da devlete SGK’ya olan borçlar ve Maliye’ye olan vergi borçları. İktidar bu borçları adeta ek bir kaynak-kredi gibi de görmüş, ödemeyenlerin üstüne gitmemiş. Ancak şimdi bu paraların hızla tahsili yoluna gitmek isteyebilirler. CHP’li belediyeleri sıkıştırmak isteyebilirler. Bu konunun konuşulması halka hizmetin siyaset dışı tutulması istenebilir.

Para değil, Hazine garantisi gerekli:

CHP’li belediyelerin çoğu projesinin kaynak sorunu yok. Doğru projeler olduğu için, ödenebilir olduğu için dünyada pek çok yerden uygun koşullarda kredi bulunabiliyor. Ama bunun için merkezi otoritenin, Hazine’nin garanti vermesi gerekiyor. Bunun için de haklı talep iletilir.

Kentsel dönüşüm için işbirliği şart:

Türkiye’de başta İstanbul deprem bekleyen çok sayıda il var. Burada merkezi yönetim ile yerel yönetimin karar alma-uygulama anlamında birlikte çalışma zorunluluğu var. İnsan hayatının söz konusu olduğu yerde parti ayrımı olmaz. Bu durum önceliklidir.

Anayasal süreç-devlet aklı:

Anayasa yapım süreci önemlidir. Bu konuda da karşılıklı birbirini dinleyerek, geniş toplum kesimlerinin de görüşü alınarak bir süreç işletilebilir. Uyulmayan Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Yaşanan hak kayıpları ortada. Burada partiler üstü ortak bir devlet aklı inşa edilebilir" konularına değindi.