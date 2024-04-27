42 ilde "NARKOÇELİK-14" operasyonu

İçişleri bakanı Yerlikaya: Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 42 ilde düzenlenen “NARKOÇELİK-14” operasyonlarında; 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 321 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.