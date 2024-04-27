- Asayiş

Otomobil, TIR'a çarptı: 4 yaralı

Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nda soda yüklü bir TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Otomobil, TIR'a çarptı: 4 yaralı
Otomobil, TIR'a çarptı: 4 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi Yukarı Soku mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mustafa Ö. yönetimindeki 34 GAH 375 plakalı otomobil, Şuayip A. yönetimindeki 34 GE 9504 plakalı soda yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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27 Nis 2024 - 06:40 DHA Bolu- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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