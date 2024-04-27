Otomobil, TIR'a çarptı: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi Yukarı Soku mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mustafa Ö. yönetimindeki 34 GAH 375 plakalı otomobil, Şuayip A. yönetimindeki 34 GE 9504 plakalı soda yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.