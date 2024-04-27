Pendik, yatırım değerini artırıyor

Yatırım potansiyeli, merkezi lokasyonu, uzun sahil şeridi ve ulaşım avantajlarıyla dikkat çeken ilçe, özellikle kentsel dönüşüm projeleriyle büyük bir değişim yaşıyor. Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir ise nüfusu ve yüz ölçümü ile İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri olan Pendik’in imar ve kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra alt yapı projeleriyle daha da değerleneceğinin altını çizdi.

İstanbul’un en büyük ilçeleri arasında yer alan Pendik, hem yerli hem yabancı gayrimenkul yatırımcılarının gözde semtleri arasında yer alıyor. Kara, hava, deniz ve demiryolu seçeneklerine sahip olmasıyla ulaşım ağının merkezinde yer alan Pendik, yatırım değeri açısından da nitelik kazanıyor. Bu ilçenin özellikle de konut yatırımı yapmak isteyenler için çok cazip olduğunu belirten Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir, nitelikli ve yatırım potansiyeli yüksek konut projeleri artıkça bölge hareketliliğini koruyacaktır dedi.

İmar ve kentsel dönüşüm çalışmaları alt yapı projeleriyle daha da değerlenecek

Pendik’in stratejik konumuyla dikkat çeken bir ilçe olduğunu söyleyen Murat Özdemir; “İstanbul'un hemen hemen her bölgesine kolay ulaşım sağlayan lokasyonu Pendik’i yatırımcılar için çekici kılıyor. E5, TEM otoyolu, yüksek hızlı tren, İDO Pendik Terminali ve Kadıköy-Pendik metrosunun yanı sıra Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne olan yakınlığıyla da tüm bu ağın kesişim noktasında yer alıyor. Üstelik ülkemizin en önemli havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na ev sahipliği yapan Pendik, yurt dışındaki çok sayıda noktaya yakınlık sağlıyor. Böylece bölge uluslararası alanda da önemli bir merkez olarak konumlanıyor.

Uluslararası seyahatler için kolaylık ve avantaj sunuyor. İlçenin artan yatırım değeri, sadece ulaşım olanaklarıyla değil aynı zamanda altyapı projeleri, ticaret merkezleri, eğitim kurumları ve sağlık tesisleri gibi birçok faktörün bir araya gelmesiyle de ilişkili. Bölgede devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları, yapılan imar düzenlemeleri, altyapı projeleri ve şehir planlaması çalışmaları, Pendik'in gelecekte daha da değer kazanacağına işaret ediyor” dedi.

Pendik’te yükselen projeleriyle kazançlı bir yatırım fırsatı sunuyor

Siltaş Yapı olarak İstanbul Pendik'teki artan yatırım değerini yakından takip ettiklerini belirten Özdemir; “Pendik'te birbirinden özel ve prestijli projelerimizle hem yatırımcılara hem de bölgede yaşam sürmek isteyen kişilere modern hayatın tüm avantajlarını sunmayı hedefliyoruz. Şu an için bu lokasyonda devam eden üç büyük projemiz var; bunlar Siltaş Premium, Siltaş Korupark ve Siltaş Panorama. Tüm projelerimizi sosyal donatı alanı, yeşil alan, konut ve ticari ünitelik alan olarak hayata geçiriyoruz. Siltaş Yapı olarak yepyeni projelerle, konumlandığımız bölgelerin ve insanların hayatına değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Siltaş Yapı Hakkında

Temel yapı taşları tecrübe, güven ve kalite olan Siltaş Yapı, iş dünyasındaki 40 yılı aşkın köklü geçmişinde biriktirdiği tecrübe ve güvenin ışığında 2011 yılından bu yana inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. İnsan odaklı ve kente değer katan yapılar inşa eden Siltaş Yapı, bugüne kadar ağırlıklı olarak Pendik, Kartal, Maltepe aksında iş merkezleri, Siltaş Safir Park, Siltaş Teras Park, Siltaş Mavi Park, Siltaş Flora Park, Siltaş Nova Park, Siltaş Marina gibi çok sayıda yeni nesil konut projelerini hayata geçirdi. 2022 yılında Pendik’in en büyük kentsel dönüşüm projesi Siltaş Panorama’ya start veren, 2023 yılında ise yine Pendik’te Siltaş Korupark ve Sancaktepe’de Siltaş Comfort projelerine başlayan Siltaş Yapı, şimdi de Pendik Yenişehir’deki yeni projesi Siltaş Premium ile prestijli yaşamın tanımını değiştirmeye hazırlanıyor.