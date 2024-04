Yeni İnci, her zaman yanınızda

Kaliteli üretimi ve yenilikçi modelleriyle spor giyimde kısa sürede fark yaratan Yeni İnci, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte spor yapmak isteyenlerin her an yanında oluyor. Birbirinden renkli ve şık ürünlerden oluşan spor koleksiyonundaki her bir parça rahatlık ve tarzı bir araya getirerek spor severlere benzersiz bir deneyim sunuyor.

Yaz ve kış aylarına uygun olarak hazırlanan spor koleksiyonunda; uzun kollu sporcu t-shirtlerinden kısa taytlara, sporcu atletlerinden korse görevi gören toparlayıcı taytlara kadar birçok alternatif bulunuyor. Mikro özelliğiyle dikkat çeken spor koleksiyon, nefes alabilen kumaştan üretilerek terin ciltten uzaklaşmasını sağlarken vücut ısısını ve nemi dengede tutuyor. Esnek ve yumuşak yapısıyla da rahatlık sunan tasarımlar, daha özgürce hareket etmenizi sağıyor.

Her tarza ve her zevke uygun olarak hazırlanan spor koleksiyon, pembe, mor, su yeşili, saks mavisi, lila ve petrol gibi geniş renk skalasıyla da sizi yaza hazırlıyor.

Spor yaparken bile şık ve rahat olmak istiyorsanız Yeni İnci’nin bu özel spor koleksiyonunu denemelisiniz.