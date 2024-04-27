Türk ve Finlandiyalı şirketler Başkent'te buluştu

Büyük ölçekli altyapı çalışmaları, endüstriyel tesisler, enerji santralleri ve diğer karmaşık inşaat projelerinin gerçekleştirildiği mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) sektörü, hızlı kentleşmeyle birlikte giderek büyüyor. 2023’ü 8,5 trilyon dolarla kapatan küresel EPC pazarının 8 yıl içinde 11,22 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de bu alanda düzenlenen etkinlikler ise ülkemizin hızla büyüyen pazarda yeni işbirliklerine imza atarak rekabet avantajı kazanmasını ve yerli şirketlerin ivmesini artırmasını destekliyor. Finlandiya’nın Ekonomi ve İstihdam Bakanlığı’na bağlı Business Finland ve Finlandiya İhracat Kredi Ajansı Finnvera, 24 – 26 Nisan’da Türkiye'ye bir ticaret heyeti ziyareti düzenledi.

Teknoloji çözümleri arayan Türk EPC şirketlerini Finlandiyalı tedarikçilerle buluşturmak amacıyla düzenlenen ziyaret kapsamında, Türkiye Müteahhitler Birliği de 25 Nisan’da Ankara’daki Türkiye-Finlandiya Küresel EPC Projeleri Semineri’nde Finnvera yetkilileri ve Finlandiyalı şirketlerin temsilcilerini ağırladı. Heyete Finnvera Kıdemli Başkan Yardımcısı Bay Jussi Haarasilta ve Business Finland Genel Müdür Yardımcısı ve Küresel Büyüme Başkanı Bay Risto Vuohelainen başkanlık etti. Seminerin ardından, Türk müteahhitlik şirketlerinin ve çeşitli finans kuruluşlarının temsilcileri, Finlandiya Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda Fin heyeti ile bir araya geldi. Türk müteahhitlerin liderliğinde yurt dışında yürütülen alt ve üst yapı projelerinde işbirliği imkanları üzerinde duruldu. Önümüzdeki dönem için birlikte hareket etme kararı alındı.

“Türk ihracatçılarının Finlandiyalı şirketlerle işbirliklerini artıracağız”

Finlandiya Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Joona Selin konuya dair, “İki dost ülke olan Türkiye ve Finlandiya arasındaki diplomatik ilişkiler 100. yılını geride bıraktı. Bu ilişkileri ikinci yüzyılda genişletmeyi amaçlıyoruz. Bu etkinlikte ileri teknoloji çözümleri arayan küresel Türk müteahhitlerini Finlandiyalı tedarikçilerle buluşturuyoruz. Umuyorum ki Türkiye ve Finlandiya arasındaki işbirliklerinin gelişimine karşılıklı fikir alışverişleriyle daha fazla katkıda bulunabiliriz” açıklamasını yaparken Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı Dindiren Dönmez Evren de şunları söyledi:

“Türkiye ile Finlandiya arasında farkında olunmayan çok ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hem Türk ihracatçılarının Finlandiyalı şirketlerle işbirliklerini geliştirmek hem de global arenada yapılan çalışmalarda iki ülke arasında daha fazla bağ kurulmasını sağlamayı önceliklendiriyoruz. Bugünkü organizasyonu da çözümlerin, nitelikli iş ağının ve finansman sağlayıcıların bir araya gelerek somut adımların konuşulduğu bir etkinlik olması açısından çok kıymetli buluyorum.”

“İki ülke arasında önemli bir potansiyel var”

Türkiye ve Finlandiya arasında önemli bir potansiyel bulunduğunu aktaran Business Finland Küresel Büyümeden Sorumlu Başkanı Risto Vuohealaiinen ise “Türkiye ve Finlandiya şirketleri arasında yapılabilecek geniş çaplı işbirlikleriyle çok büyük bir potansiyel yaratılabileceğine inanıyoruz. Bugünkü etkinlikte Türkiye’nin global pazarda güçlü deneyimlere sahip müteahhitlik şirketleriyle, Finlandiya’nın ileri teknoloji çözümleri ve destekleyici finansman çözümlerini bir araya getirerek önemli bir adım attık” ifadelerini kullandı.

“Finansal çözümlerimizle uzmanlıklarımızı birleştireceğiz”

Finlandiya İhracat Kredi Ajansı Finnvera Kıdemli Başkan Yardımcısı Bay Jussi Haarasilta da “Biz, Finlandiyalı işletmelerinin potansiyelini ve rekabet gücünü güçlendiren finansman çözümleri sunuyoruz. Bugün burada, Türk EPC şirketlerinin dünyanın neredeyse her bölgesindeki yeteneklerini, yapabildiklerini yakından görme şansı yakaladık. Finlandiya'nın havaalanı, demiryolu, liman ve yenilenebilir enerji alanlarında önemli bir uzmanlığı bulunuyor. Finansal çözümlerimizle bu uzmanlıkları birleştirerek büyük küresel projelerde Türk şirketleriyle önemli işbirlikleri geliştirebileceğimizi düşünüyorum.”

Business Finland, Uluslararası Finans Birimi Yöneticisi Grace Wang ve Business Finland Türkiye Ofisi Kıdemli Uzmanı Nilüfer Alapınar da ortak verdikleri demeçte şu sözleri kaydetti: “Uluslararası müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerinde Türk şirketleri küresel sıralamada ikinci konumda. Finlandiya’nın alanlarında öncü olan sürdürülebilir, yüksek teknolojili ve yenilikçi ürün ve çözümler sağlayan tedarikçilerinin Türk müteahhitlik şirketlerinin yurt dışındaki projelerinde rekabetçi avantaj kazanmasını destekleyeceğini, bu anlamda iki ülke arasındaki somut işbirliğinin güçlenerek artacağına inanıyoruz”