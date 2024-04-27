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Mutluluk Dünyasına yeni Çizgi Kahramanlar dahil oluyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, ekranların sevilen çizgi film kahramanı Niloya, yepyeni bölümleriyle en güzel hediyesini sunuyor. Niloya, mutluluk dünyasına katılan yeni dostlarını minik izleyicileriyle buluşturmak için sabırsızlanıyor. Maceralarına renk ve heyecan katacak olan bu yeni kahramanlar kimler mi? Merakla beklenen cevap, 28 Nisan Pazar günü saat 09.00'da "Yeni Arkadaşlar" bölümüyle Niloya YouTube kanalında izleyicilerle buluşacak.

Mutluluk Dünyasına yeni Çizgi Kahramanlar dahil oluyor mask
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Türkiye’nin sevilen çizgi film kahramanı 'Niloya', mutluluk dünyasının kapılarını açtığı 5 buçuk milyon aboneyi aşan YouTube kanalında, her Pazar saat 09.00’da yeni bölümlerini sevenleri ile buluşturuyor. Her bölümünde bambaşka bir hikâyeyi minik dostları ile buluşturan çizgi film, 7’den 70’e herkesin büyük beğenisini kazanıyor. Senaryoları psikologlar, pedagoglar ve içerik danışmaları ile birlikte hazırlanan çizgi film, çocukların hayal dünyasını da olumlu etkiliyor.

Mutluluk Dünyasına yeni Çizgi Kahramanlar dahil oluyor

Kişisel gelişim, doğa sevgisi, hayvan sevgisi ve çevre koruma gibi eğitici ve öğretici mesajlar içeren yeni bölümlerde tasarruflu olma, olaylara farklı bakış açıları kazanma, dayanışma ve yeni arkadaşlıklar kurma gibi konular ele alınacak.

Çizgi kahraman bu haftaki yepyeni bölümünde minik dostlarına unutulmaz bir sürpriz hazırlıyor. Minik kalplere dokunacak bu bölümde, Niloya'nın mutluluk dolu dünyasına iki yeni karakter dahil oluyor. Niloya ve arkadaşlarının maceralarına renk ve heyecan katacak bu yeni dostluklar, 28 Nisan Pazar günü saat 09.00 ‘da “Yeni Arkadaşlar” bölümü ile Niloya YouTube kanalında ekranlara gelecek.

Niloya’nın Sürprizi Herkesi Şaşırtıyor

Niloya o gün heyecanlı bir şekilde arkadaşlarını bir araya toplar. Elif, Mine, Murat ve Tospik neden toplandıklarını merak ediyordu ama Niloya’nın onlara bir sürprizi vardı. Niloya’yı beklerken karşılarından Mete ve başka bir çocuk onlara doğru yaklaşır. Herkes yeni arkadaşı merak ederken çantasında başka bir sürpriz olduğunu fark ederler. Bu yeni arkadaşlar Mete’nin kuzeni Cem ve sevimli tavşanı Uzunkulak’tır. Çocuklar hemen kaynaşır ve top oynamaya başlarlar. Fakat hızlı bir yapısı olan sevimli tavşandan Tospik pek memnun değildir…

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27 Nis 2024 - 04:17 Ankara- Yaşam

Mahreç  Zehra Önen

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