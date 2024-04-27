Yapay zekâlı robot köpek, Fuar'ın gözdesi oldu

Robot tasarımcılarına göre ufak tefek dokunuşlarla yeni modeller yaratılabilir. Çinli FD Robot son tasarımını sergilerken bunun en hünerli kreasyonlarından biri olduğunu belirtti. Şirketin CEO’su Tianlian Hu robotun yüksek bir hareket özgürlüğüne sahip olduğunun ve çok farklı ve zor hareketleri başarabildiğinin altını çizdi.

Öte yandan ziyaretçiler kendiliğinden düşünen tekerlekli sandalyeyi de inceleme fırsatı buldu. XSTO tarafından üretilen bu tekerlekli sandalye, farklı eğimli ve farklı yüksekliğe sahip alanlarda hareket ederken oturma açısını kendiliğinden ayarlıyor.

Bu arada bir dişli imalatçısı firma endüstriyel ekipmanın kullanımını kolaylaştıran bir ürün ortaya çıkardı. Wenling Minhua Gear akıllı kaldıracının nokta atışı sağladığını açıklıyor. Satış Müdürü Yan Yu, tasarımın geleneksel kaldıraçlardan farklı olarak daha hatasız ve kesin pozisyonlama kabiliyetine sahip olduğunu ve bu kaldıracın tam durmanız gereken yerde durmanızı sağladığını öne sürüyor.

Çinli firmalar bu yılki toplam 4 bin katılımcının dörtte birini oluşturuyor ki, bu, ev sahibi ülke olan Almanya haricindeki diğer katılımcı ülkelerin katılımcı sayısından fazla. Fuarı, Alman Şansölyesi Olaf Scholz bu hafta sonu, Çin’e yaptığı ve Başkan Xi ile karşılaşmasına vesile olan ziyaretten hemen birkaç gün sonra açtı.