Tatlı krizine önlemler

Duygusal açlığın en büyük getirisi olan tatlı krizleri aşılması zor bir durumdur ,bu isteğin sürekli olması bağımlılık yapar ve sürekli kilo alınmasına sebebiyet verir.

Tatlı tüketildiğinde özellikle östrojen hormonu fazla olan kişilerde seratonin ve endorfin dediğimiz mutluluk ve haz hormonları salgılanmaktadır. Bu sebeple de en ufak bir duygu karmaşasında bile tatlıya yönelim artmaktadır.

Tatlının İçerisinde karbonhidrat ve yağ oranı yüksek besinler vardır. Gereksiz tüketildiğinde obezite, TİP 2 diyabet ve kalp hastalıklarına sebebiyet verir.

Tatlı krizine sebep olan durumlar ;

Polikistik over sendromu: Bu problemi yaşayan kadınların çoğunda gizli şeker de bulunmaktadır. Kadın doğum uzmanlarının tedavisi ve uzman yardımıyla Polikistik Over Sendromu olanlar tatlı krizlerinin önüne geçebilir.

Hipoglisemi: Hipoglisemi, anlık veya sürekli kan şekeri düşmesidir böyle durumlarda tatlı yeme isteği kaçınılmazdır .

Duygusal durumlar: Duygu durum bozukluklarında serotonin ve endorfin seviyesi düştüğünden bunları artırmak için tatlıya itiyaç artar.

Vitamin, mineral eksikliği: Özellikle demir, magnezyum, krom eksikliklerinde tatlı ihtiyacı artar. Bu nedenle bir doktor kontrolüyle vitamin ve mineral eksiklikleri değerlendirilmelidir.

Ödül verme : Özellikle çocukluk çağında ödül olarak verilen çikolatalar ileri yaşlarda kişi için sürekli hale gelir.

Adet öncesi sendromu: Kadınların birçoğu regl öncesinde demir eksikliği ve östrojen dengesizliği sebebiyle tatlı ihtiyacı artar.

Tatlı krizlerini önlemek için ;

Az az ve sık yemek: Kan şekeri ne kadar çok dengede olursa vücutta o kadar tatlı isteği olmaz.

Kurtarıcı meyve: Özellikle taze meyveler lifli yapısından dolayı kan şekeri hızlı yükseltmez buda kan şekerini düzeltir.



Sağlam sindirim sistemi şekeri düzenler: Yeterli ve dengeli şekilde probiyotik alan kişilerde şeker tüketimi ve ihtiyacı az gözlenmiştir.

Görsellik önemli : Güzel görünen evde yapılan diyet tatlılarla tartı ihtiyacı karşılanabilir .

150 kalori limiti: Günlük 150 kaloriyi aşmayacak bir tatlı tüketiminin vücuda zararlı olmayacağı bilinmektedir. Ayrıca yine de tatlı yenmek isteniyorsa sütlü veya meyveli tatlılar hem kalori alımını azaltır, hem tatlı isteğini bastırır hem de kilo alımını engeller.

Profesyonel Destek gerekli : Duygu ve diyetisyenden durum değişiklikleri tatlı krizine neden olursa, bir psikologdan destek almak düşünülebilir.

Glisemik indeksi yüksek besinleri tüketmeyin : Hazır gıdalar ,hamur işi, pastane ürünleri gibi basit karbonhidratlar tatlıya zaafı ve bağımlılığı artırır. Bunun yerine bulgur, kepekli ekmek, tam buğday ürünleri, tüketmemiz gereklidir.