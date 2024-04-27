Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan malzeme ve 1 alüminyum folyo ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.