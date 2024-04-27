EGO'dan teleferik açıklaması

EGO Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mimarlar Odası tarafından 2013 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne açılan dava sonuçlanmış olup mahkemenin imar planının iptaline karar vermesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmemiz süresiz olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım hizmetimiz, aynı güzergâhta 271 numaralı hatta konulacak ek otobüs seferleri ile sürdürülecektir" ifadelerine yer verdi.