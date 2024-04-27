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EGO'dan teleferik açıklaması

EGO Genel Müdürlüğü, Mimarlar Odası tarafından 2013 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne açılan davada mahkemenin imar planının iptaline karar verdiğini ve yeni bir düzenleme yapılana kadar teleferik işletmesinin süresiz olarak kapatıldığını açıkladı.

EGO'dan teleferik açıklaması mask

EGO Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mimarlar Odası tarafından 2013 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne açılan dava sonuçlanmış olup mahkemenin imar planının iptaline karar vermesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmemiz süresiz olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım hizmetimiz, aynı güzergâhta 271 numaralı hatta konulacak ek otobüs seferleri ile sürdürülecektir" ifadelerine yer verdi.

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27 Nis 2024 - 02:15 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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