- Asayiş

İstanbul'da kendisinden haber alınamayan kadın, yaşadığı evde ölü bulundu

Küçükçekmece'de kayıp olan bir kadın, yaşadığı evin giriş katında ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İstanbul'da kendisinden haber alınamayan kadın, yaşadığı evde ölü bulundu
İstanbul'da kendisinden haber alınamayan kadın, yaşadığı evde ölü bulundu
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Olay, saat 22.30 sıralarında Söğütlü Çeşme Mahallesi Yıldırım Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında yaşandı. Sokak üzerinde bulunan binada oturan ve ismi öğrenilemeyen kadının yakınları kendisinden haber alamayınca eve geldi. Kapıyı açamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açtıklarında kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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27 Nis 2024 - 01:55 DHA İstanbul/ Küçükçekmece- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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