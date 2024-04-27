27 Nis 2024 - 01:55 - Asayiş

İstanbul'da kendisinden haber alınamayan kadın, yaşadığı evde ölü bulundu

Küçükçekmece'de kayıp olan bir kadın, yaşadığı evin giriş katında ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.