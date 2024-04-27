Kocaeli'de ahırda yangın

Yangın, saat 23.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. İsmail Baş'a ait ahırda bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kullanılamaz hale gelen ahırda bulunan 5 büyükbaşın öldüğü belirlendi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.