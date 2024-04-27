- Asayiş

Kocaeli'de ahırda yangın

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, ahırda meydana gelen yangında 5 büyükbaş hayvan öldü.

Kocaeli'de ahırda yangın mask
Kocaeli'de ahırda yangın
Kocaeli'de ahırda yangın
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Yangın, saat 23.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. İsmail Baş'a ait ahırda bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kullanılamaz hale gelen ahırda bulunan 5 büyükbaşın öldüğü belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

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27 Nis 2024 - 01:46 DHA Kocaeli/ Gölcük- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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