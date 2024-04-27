- Asayiş

Pastanede silahlı saldırı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir pastanede oturan Yavuz Çapan (38) ile arkadaşı Hacı Salih Çamlıbel (29), silahlı bir saldırı sonucunda ağır yaralandı. Çapan hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Şüpheli Hilmi P. (44), polis tarafından suç aleti olan tabanca ile yakalandı.

Pastanede silahlı saldırı
Pastanede silahlı saldırı
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Olay, saat 21.40 sıralarında Hacı Mütahir Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi’nde bulunan bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, pastanede oturan Yavuz Çapan ile Hacı Salih Çamlıbel'in yanına yaklaşan bir kişi, tabancayla ateş etti. Çapan başından ve göğsünden, Çamlıbel ise sol kol ve göğsünden vurularak ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yavuz Çapan doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, arkadaşı Çamlıbel ise tedaviye alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin 51 BA 822 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Olayın şüphelisinin Hilmi P. olduğunu belirleyen ekipler, annesinin yaşadığı Eti Mahallesi’ndeki eve baskın yaptı. Hilmi P., suç aleti tabanca ile gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hilmi P.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, eşinden ayrılmasına Yavuz Çapan'ın neden olduğunu, bu nedenle kendisine husumet beslediğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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27 Nis 2024 - 01:22 DHA Konya/ Ereğli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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