Real Madrid, Arda Güler'le kazandı

La Liga'nın 33'üncü haftasında Real Sociedad ile Real Madrid, Reale Arena'da karşı karşıya geldi. Ligde lider durumda olan Real Madrid, deplasmanda konuk olduğu Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 29'uncu dakikada milli futbolcu Arda Güler kaydetti.

İlk kez bir La Liga maçına 11'de başlayan Arda Güler, Real Sociedad karşısında ligdeki 2'nci golünü attı. 68 dakika sahada kalan genç futbolcu, yerini Vinicius Junior'a bıraktı. Karşılaşma sonunda maçın oyuncusu seçilen Arda Güler'i takım arkadaşları ve teknik ekip tebrik etti.

REAL MADRİD ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA GİDİYOR

İspanya La Liga'da sezonun geride kalan bölümünde 33 maça çıkan Real Madrid, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçların ardından 84 puan toplayan Madrid ekibi, liderlik koltuğunda yer alıyor. Real Madrid'in en yakın takipçisi Barcelona'nın ise 1 maç eksiğiyle 70 puanı bulunuyor.