27 Nis 2024 - 01:02- Asayiş G:

İlknur'dan acı haber geldi

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen üç aracın karıştığı kazada ağır yaralanan İlknur Araz (25), tedavi gördüğü hastanede beş gün sonra yaşamını yitirdi.

İlknur'dan acı haber geldi mask
İlknur'dan acı haber geldi
İlknur'dan acı haber geldi
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Kaza, geçen pazartesi günü saat 06.00 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Ömerbeyli yakınlarında meydana geldi. İzmir yönünden gelmekte olan Hüseyin A. (27) yönetimindeki 20 D 7180 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Ertuğrul T. (44) yönetimindeki 09 ALA 850 plakalı otomobil arkadan çarptı. Arkadan gelen İrfan T. (42) yönetimindeki 48 YZ 414 plakalı TIR da 09 ALA 850 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 20 D 7180 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin A. ile aynı otomobile yolcu konumunda bulunan İlknur Araz (25) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İlknur Araz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen, kazadan 5 gün sonra hayatını kaybetti. Diğer yaralı Hüseyin A.’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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27 Nis 2024 - 01:02 DHA Aydin/ Germencik- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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