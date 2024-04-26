- Yaşam

İzmir'de DEAŞ operasyonu

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İzmir'de DEAŞ operasyonu
İzmir'de DEAŞ operasyonu
Video için play'e tıklayın

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunun, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Başkanlığı desteği ile şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli savcılık ifadesinin ardından, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

# Deaş, Gözaltı, İzmi, oprasyon, ile, ISE, ardından, Cumhuriyet, soruşturma

26 Nis 2024 - 22:34 DHA İzmir- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL