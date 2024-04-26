İzmir'de DEAŞ operasyonu

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunun, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Başkanlığı desteği ile şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli savcılık ifadesinin ardından, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.