Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık projesine ödül

Nesiller boyu fayda vizyonuyla insanların hayatına dokunan Hayat Holding, Pazarlama Türkiye tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen İklim ve Sürdürülebilirlik Zirvesi’nden ödülle döndü. Toplamda 20 bin oy kullanılan yarışmada ‘Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık’ projesiyle Yılın KSS Projesi kategorisinde altın ödüle layık görülen Hayat Holding, bu başarısıyla sürdürülebilirlik vizyonunun toplumsal faydaya olan katkısını bir kez daha vurgulamış oldu.

“Ekolojik okuryazar nesillerin yetişmesi için katkı yapmaya çağırdı”

İklim ve Sürdürülebilirlik Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılan, Hayat Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlayan Kent “Hayat Holding olarak attığımız her adımda ‘Hayata İyi Bakarız’ diyor ve dünya çapında milyarlarca insanın hayatına dokunuyoruz. 17 ülkede 44 üretim tesisimiz ve 49 markamız ile dünyaya bıraktığımız ayak izini azaltmak için canla başla çalışıyoruz. Bu faaliyetler çevresel etkimizi azalttığı gibi ekonomik ve ticari sürdürülebilirliği de sağlıyor. Hayat Holding olarak değer zinciri ile ilintili tüm süreçlerimizde sürdürülebilirliğin anahtar bir önüme sahip olduğunun bilincindeyiz. Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık projemizle, yirmi ilimizde 600 okuldaki üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri ile buluşuyoruz. Hayat Holding olarak, Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık projesini biz başlattık ama bugün buradan tüm iş dünyasını, ekolojik okuryazar nesillerin yetişmesine vesile olacak bu programa katkı sağlamaya davet ediyoruz. Toplumsal fayda projeleri rekabet ötesidir. Gelin birlikte yapalım, birlikte büyütelim” dedi.

Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık projesi hakkında

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Hayat Holding iş birliği protokolüyle 2022 eğitim öğretim yılında başlatılan “Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık” projesi, bilimsel paydaşı olan Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri tarafından özgün olarak hazırlanan içerikleri 2400 öğretmen, 120 bin veli, 60 bin öğrenci ile buluşturuyor. Türkiye temsili, nüfus yoğunluğu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Kuraklık Haritalarına göre belirlenen 20 farklı il, 600 okulda yürütülen proje, “Sürdürülebilir Bir Dünya’nın Hikayesi”ni öğrencilere; Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi ders kazanımlarıyla ilişkili içerikler vasıtasıyla sunuyor. Proje kapsamında, ders aktiviteleri, okul/sınıf oyunları, görsel videolar ve düşündürücü etkinlikler ile öğrencilerin çözüm üretmelerine yönelik farklı eğitim araçları geliştirilmiş ve sürdürülebilir bir eğitim modeli tasarlandı.

Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık projesi ile Biyolojik Çeşitlilik farkındalığı başta olmak üzere, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında, iklim eylemi, karada yaşam, suda yaşam, sorumlu tüketim ve üretim nitelikli eğitim, eşitsizliklerin azaltılması ve amaçlar için ortaklıklar amaçları karşılanıyor. Proje ‘gelecek nesillerin, iklim değişikliğine uyum süreci ve geleceğin yeşil işleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması ve daha dirençli ve sürdürülebilir bir topluma katkıda bulunma yetisi kazandırmak’ amacıyla ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik ‘Ekolojik Okuryazarlık’ üst başlığında hayata geçirildi.