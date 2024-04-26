Ünlü isimler Puma Palermo davetinde buluştu

Palermo koleksiyonunun sergilendiği akşam, Şeyma Subaşı ve Melisa Ilıcalı, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Ceylan Çapa, Hazar Motan, Hidayet Türkoğlu, Aslıhan Karalar, Oğulcan Çağlayan, Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic, Serenay Aktaş, Merve Oflaz, İdil Yazar gibi birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. 25 Nisan günü Backyard’da gerçekleştirilen parti ile PUMA, efsane model Palermo’nun yazın ayakkabısı olarak dönüşünü müjdeliyor.

Ünlü spor markası PUMA, Sicilya adasının kıyı başkentine saygı duruşu niteliği taşıyan ikonik ayakkabısı Palermo'nun geri dönüşünü, “Forever. Palermo.” sloganıyla gerçekleşen çok özel bir partiyle kutladı. 25 Nisan günü Backyard’da gerçekleştirilen parti, Şeyma Subaşı ve Melisa Ilıcalı, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Ceylan Çapa, Hazar Motan, Hidayet Türkoğlu, Aslıhan Karalar, Oğulcan Çağlayan, Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic, Serenay Aktaş, Merve Oflaz, İdil Yazar gibi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

“Dolce Vita” anlarla oluşturulan kampanya; yıldız futbolcu Fernando Muslera, milli voleybolcu Gizem Örge, ünlü oyuncular Recep Usta ve Hazar Motan, ünlü müzisyenler Selin ve Ege Can Sal, iç mimar/ sanatçı Eda Zamanpur, şef Beril Oymak ve kaykaycı Berke Dikişcioğlu ile başlamıştı.