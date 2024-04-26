Netflix'ten Türkiye’de binlerce kişiye istihdam

Netflix Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, katıldığı ‘Kreatif Endüstrilerin Ekonomik Kalkınmaya Etkisi’ panelinde Türkiye'de 80'den fazla yapım ve dağıtım şirketiyle iş birliği yaparak zengin bir içerik kütüphanesi oluşturduklarını ve bu süreçte 13 binden fazla sektör çalışanına istihdam sağladıklarını açıkladı.

Lider eğlence platformu Netflix, TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan Kreatif Ekonomi Zirvesi'nin bugünkü programına katıldı. Kamu ve özel sektör temsilcilerinden, akademisyenlere kreatif endüstrilerde öne çıkan isimlerin ağırlandığı zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı A. Ata Kavame, TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkan Yardımcısı Berat Kuzu ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay katılım gösterdi. Ankara’da gerçekleşen zirvede konuşan Netflix Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, sektörün ekonomik etkileri konusunda dikkat çekici açıklamalar yaptı.

13 BİN SEKTÖR ÇALIŞANINA İSTİHDAM İMKANI

Son yıllarda film ve dizi sektöründeki üretimin arttığına dikkat çeken Pelin Mavili, "Netflix olarak amacımız, üyelerimizi çeşitli tür ve formatlardaki en iyi yapımlarla buluşturmak. Bu doğrultuda Türkiye'de 80'den fazla yapım ve dağıtım şirketiyle iş birliği yaparak zengin bir içerik kütüphanesi oluşturduk. Bu süreç, 13 binden fazla sektör çalışanı için istihdam yarattı. Bu önemli bir başarı ama daha fazlasını yapmaya kararlıyız” dedi.

YERLİ YAPIMLARIN KAPSAMA ALANI GENİŞLEDİ

Türkiye'nin güçlü kreatif sektörü sayesinde uzun yıllardır birçok ülkeye içerik ihraç edildiğini belirten Mavili, Netflix ile bu erişimin daha da genişlediğini vurguladı: "Dünya genelinde yaptırdığımız bir araştırmaya göre, Netflix üyeleri, üyemiz olmayan kişilere göre Türk yapımlarını yüzde 50 oranında daha fazla izliyor. ABD'de bu oran yüzde 100'e yaklaşıyor. Başka bir deyişle artık geçmişte Türk yapımlarına ilgi duymayan kitlelere de ulaşıyoruz" dedi.

KÜLTÜREL ETKİLEŞİM EKONOMİK DEĞER YARATIYOR

Pelin Mavili, bu geniş erişimin Türkiye'ye kültürel ve ekonomik açıdan sağladığı katkıları şöyle açıkladı: "Bulundukları ülkelerde Netflix'teki Türk yapımlarını izleyen üyelerimizin Türkiye'yi ziyaret etme istekleri 2.6 kat artıyor. Türkçe öğrenme istekleri ise 4.6 katına çıkıyor. Benzer şekilde hem kreatif sektörümüze hem de Türkiye'de üretilen ürün ve hizmetlere olan ilgi ciddi şekilde artıyor."

SEKTÖRÜN GELECEĞİNE YATIRIM

Panelde sektörün geleceğine yapılan yatırımların önemine değinen Mavili, "Netflix olarak Türkiye'de senaryo yazarlığından yaratıcı yapımcılığa kadar çeşitli alanlarda ücretsiz eğitim programları düzenliyoruz. Son olarak Ankara Bilim Üniversitesi ile iş birliği içinde görsel efekt konusunda yeni yetenekler yetiştirecek bir ders açtık. Sektörümüzün geleceğe çok daha güçlü adımlarla ilerlemesine inanıyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.