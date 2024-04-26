Gebze'de TIR devrildi

Kaza, akşam saatlerinde Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi D-100 karayolu güney yan yolda meydana geldi. Kamil Güngör yönetimindeki 26 ACV 379 plakalı çamaşır makinesi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun alt kısmındaki Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, D-100 karayolu güney yan yol ve Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.