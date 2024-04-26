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Belediye başkanlarını ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gittiği Bartın'da belediye başkanlarına ziyarette bulundu.

Belediye başkanlarını ziyaret etti mask
Belediye başkanlarını ziyaret etti
Belediye başkanlarını ziyaret etti
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın ziyaretleri kapsamında Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt ve Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman’ı makamlarında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bakan Tunç, Kozcağız Belediyespor altyapısında oynayan çocuklarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Tunç, Kozcağız Belediyesi önünde yaptığı konuşmada, “Belediyecilik hizmet, icraat demek, doğumdan ölüme kadar her alanda vatandaşının yanında olmak demektir" dedi.

Bakan Tunç, daha sonra Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı’yı ziyaret ederek, İstanbul’a hareket etti.

Ayhan ACAR/ BARTIN,

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26 Nis 2024 - 20:14 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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