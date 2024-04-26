Belediye başkanlarını ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın ziyaretleri kapsamında Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt ve Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman’ı makamlarında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bakan Tunç, Kozcağız Belediyespor altyapısında oynayan çocuklarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Tunç, Kozcağız Belediyesi önünde yaptığı konuşmada, “Belediyecilik hizmet, icraat demek, doğumdan ölüme kadar her alanda vatandaşının yanında olmak demektir" dedi.
Bakan Tunç, daha sonra Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı’yı ziyaret ederek, İstanbul’a hareket etti.
Ayhan ACAR/ BARTIN,
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.